Consiglio comunale, semaforo verde per l'aumento della Tari

Via libera all'aumento della Tari, la tassa su i rifiuti. Nella seduta di ieri pomeriggio il si del Consiglio comunale. Hanno votato a favore i consiglieri della Lega, FdI-PnC e Fi, 19 voti. Contrari Pd, Patto civico, Diritti in Comune, 5 voti. Dopo una introduzione del sindaco di Pisa, Michele Conti, “questo aumento è dovuto all'introduzione del metodo Arera e al costo del personale Geofor anche se le bollette verranno comunque contenute con sgravi fino al 38% per categorie economiche e un fondo di 500mila euro per giovani e famiglie”, ne è seguito un lungo dibattito dove sono intervenuti, tra gli altri, i consiglieri Auletta (Diritti in Comune), Maurizio Nerini (Fdi-PnC), Paolo Cognetti (Lega), Gabriele Amore (M5S), Antonio Veronesi (Patto Civico) e Riccardo Buscemi (Fi). Sempre su questo aumento della Tari da registrare, infine, anche l’approvazione di alcuni ordini del giorno.

Nel Consiglio comunale di ieri pomeriggio, inoltre, i consiglieri hanno affrontato anche diversi altri argomenti. Si è parlato, in particolare, grazie ad un question time del consigliere Auletta, dell’isola ecologia di Via Redi, (è un’opera, ha detto l’assessore Dringoli, “irregolare ma sanabile”) e, grazie ad un question time della consigliera Di Gaddo, del linguaggio di genere (i moduli del Comune di Pisa, ha detto la vicensindaca Bonsangue, saranno aggiornati), e, infine, grazie questa volta ad un question time del consigliere Buscemi, dell’occupazione del sagrato della chiesta di San Pietro in Vinculis per attività di somministrazione che, ha detto l’assessore Latrofa, verrà però, approfondita. Da sottolineare, inoltre, per quanto riguarda la rotatoria del Ponte del Cep, che, come riferito dall'assessore Dringoli nel rispondere ad una interpellanza del consigliere Auletta, verranno fatti dei lavori che la renderanno più sicura per i pedoni e ciclisti.

Il presidente del Consiglio comunale, Alessandro Gennai, ha ricordato inoltre Gianpiero Lucchesi, scomparso la scorsa settimana e figura di primo piano del mondo della cultura della nostra città.

I prossimi Consigli comunali si terranno martedì 6, martedì 13 e martedì 20 luglio.