Consiglio comunale, l'aumento della Tari al centro della seduta

Al centro della discussione del Consiglio Comunale di domani, martedì 29 giugno (dalle 14,30, diretta streaming) ci sarà il via libera all'aumento della Tari, la tassa su i rifiuti. Per l’amministrazione comunale questo aumento è dovuto all'introduzione del metodo Arera e al costo del personale Geofor anche se le bollette verranno comunque contenute con sgravi fino al 38% per categorie economiche e un fondo di 500mila euro per giovani e famiglie. Critiche, invece, dai consiglieri di opposizione che hanno presentato contro questo aumento alcuni ordini del giorno.All'inizio della seduta, grazie a ben 5 question time, verranno affrontati però anche diversi altri argomenti. Il primo, del consigliere Francesco Auletta (Diritti in Comune), è sull'allontanamento di un bimbo dalla madre. Il secondo, sempre del consigliere Francesco Auletta (Diritti in Comune), è sulla rimozione dell’isola ecologica di Via Redi. Il terzo, della consigliera Benedetta Di Gaddo (Pd), è sul linguaggio di genere. Il quarto, del consigliere Antonio Veronese (Patto Civico), è sulla passerella per l’accesso ai disabili al mare. Il quinto ed ultimo question time, del consigliere Riccardo Buscemi (Fi), è sull'occupazione del sagrato della chiesta di San Pietro in Vinculis per attività di somministrazione.I prossimi Consigli comunali si terranno martedì 6, martedì 13 e martedì 20 luglio.