Dopo la pausa estiva torna il Consiglio comunale

Domani, martedì 31 agosto, dalle 14, prima seduta Consiglio comunale dopo la pausa estiva. Dopo alcune comunicazione del presidente del Consiglio comunale, Alessandro Gennai, i lavori proseguiranno con un question time del consigliere Francesco Auletta (Diritti in Comune) sulla gestione dell’acqua pubblica.

A seguire alcune mozioni sulla crisi dell’Afghanistan. Una è stata presentata dal capogruppo consiliare della Lega, Paolo Cognetti, un’altra dal capogruppo di Fdi-PnC, Maurizio Nerini, e un’altra, infine, è stata presentata dal capogruppo del Pd, Matteo Trapani.

Per quanto riguarda le mozioni, il capogruppo del Pd, Matteo Trapani ha presentato una mozione anche per chiedere le dimissioni dell’Amministratore unico della Sepi, Iacopo Cavallini, al centro in questi giorni di vivace polemiche.

Successivamente sarà poi la volta delle interrogazioni, interpellanze e ordini del giorno.

La prossima seduta del Consiglio Comunale si terrà giovedì 9 settembre.