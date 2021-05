Il Consiglio comunale ricorda l'ex rettore Luciano Modica

Dopo un breve ricordo del sindaco di Pisa Michele Conti e del presidente del Consiglio Comunale, Alessandro Gennai, del professor Luciano Modica, i consiglieri comunali, in apertura del Consiglio comunale di ieri pomeriggio, hanno osservato, in sua memoria, un minuto di silenzio. In ricordo di Luciano Modica è intervenuto anche il consigliere Matteo Trapani (Pd).

Il presidente del Consiglio comunale, Alessandro Gennai, ha poi ricordato Luana D’Orazio, la giovane lavoratrice morta sul lavoro nel pratese: “Nella stragrande maggioranza questi tragici eventi non sono dovuti alla fatalità. Occorre un nuovo impegno perché ciò che è successo non accada mai più”. Luana D’Orazio è stata anche ricordata dai consiglieri Maria Punzo (Lega) e Francesco Auletta (Diritti in Comune).

Sulle preoccupazioni per i livelli occupazionali di Toscana Energia sollevati dal consigliere Francesco Auletta (Diritti in Comune), il sindaco di Pisa, Michele Conti, ha riferito le assicurazioni dei vertici della stessa Toscana Energia.

Tra le mozioni approvate quella che chiede di far chiarezza sulle autorizzazioni date dal Comune di Pisa e da Pisamo alla società Helbiz per l’affitto dei monopattini in città e la mozione sulla sicurezza del lavoro. Entrambe le mozioni sono state presentate dal consigliere Francesco Auletta (Diritti in Comune) e, entrambe, sono state approvate all’unanimità.