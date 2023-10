Consiglio comunale: quattro question time nella seduta del 9 ottobre

Domani, lunedì 9 ottobre, nuovo appuntamento con il Consiglio comunale. La seduta inizierà alle 14,30. Prevista la diretta streaming dal canale You Tube del Consiglio comunale.



Dopo la surroga del consigliere Salvatore Caruso con Amanuel Sikera (entrambi della lista 'Pisa al Centro' che fa parte della maggioranza) i consiglieri discuteranno di ben quattro question time. Il primo, del consigliere Francesco Auletta (Una città in comune), è sulla presenza di ratti alle scuole Gereschi. Gli risponderà l'assessore Riccardo Buscemi.



Il secondo, del consigliere Luigi Sofia (SU), è sull'emergenza 'caro affitti'. Gli risponderà l'assessore Giovanna Bonanno.

Il terzo, del consigliere Marco Biondi (PD), è sul rimborso dei costi per gli abbonamenti del bus per le zone di Riglione - Oratoio. Gli risponderà l'assessore Massimo Dringoli.

Il quarto, infine, della consigliera Emilia La Croce (La città delle persone), è sul fondo per le attività socio-educative. Gli rispnderà l'assessore Giovanna Bonanno.



Successivamente i consiglieri designeranno due consiglieri per la Consulta comunale delllo sport, di alcune modifiche al piano triennale dei lavori pubblici, di una variazione al bilancio comunale e, infine, della convenzione tra i Comuni della zona educativa pisana.

Relativamente alla variazione di Bilancio, la consigliera Rachele Compare (FdI) ha presentato un ordine del giorno per la realizazzione di un'area giochi per bambini all'interno del Parco Europa di Cisanello.



La prossima seduta del Consiglio comunale si terrà lunedì 16 ottobre.