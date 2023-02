Consiglio Comunale di Pisa: seduta dedicata all'aeroporto Galilei

Il Consiglio Comunale di Pisa di domani, martedì 7 febbraio, sarà tutto dedicato allo scalo aereoportuale della città. La seduta inizierà alle 14. Prevista, come di consueto, la diretta streaming dal canale YouTube del Comune di Pisa. Anche questa seduta si terrà in modalità mista, con alcuni consiglieri che parteciperanno in presenza ed altri da remoto.

Si inizierà con la relazione della Commissione Speciale sull’Aeroporto che fu istituita oltre un anno fa. Il Presidente di questa Commissione è il consigliere Giovanni Pasqualino(Lega). Successivamente, per iniziativa del consigliere Francesco Auletta (Diritti in Comune), si discuterà del Masterplan e, questa volta per iniziativa della consigliera Giulia Gambini (FdI), del riconoscimento dello scalo cittadino quale aeroporto strategico nel piano nazionale Enac.

Poi, sempre sull’Aeroporto, sarà la volta degli ordini del giorno e delle mozioni. Degli ordini del giorno ne sono stati presentati ben 4, due del consigliere Francesco Auletta (Diritti in Comune), uno della consigliera Olivia Picchi (Pd) e uno, infine, della consigliera Giulia Gambini (FdI). Le mozioni, invece, saranno due. Una del consigliere Francesco Auletta (Diritti in Comune) e una di vari consiglieri di minoranza, primo firmatario il consigliere Matteo Trapani (Pd).

Prima della discussione sull’Aeroporto, i consiglieri comunali voteranno, dopo una relazione della vicensindaca Raffaella Bonsangue, una delibera che prevede l’acquisto da parte del Comune di Pisa di due immobili (uno in via Gramsci, l’altro in via Rindi).

La prossima seduta del Consiglio Comunale si terrà venerdì 10 febbraio (dalle 14) e sarà tutta dedicata al Giorno del ricordo, la ricorrenza dedicata al massacro delle foibe e all’esodio Giuliano Dalmanta.