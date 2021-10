Consiglio comunale e Commissioni: i prossimi appuntamenti a Palazzo Gambacorti

La prossima seduta del Consiglio è in programma martedì 12 ottobre. In programma anche l'incontro tra i capigruppo consiliari e le organizzazioni sindacali sulla vicenda dei licenziamenti alla Saint-Gobain

E' in programma domani, martedì 12 ottobre (dalle 14), una nuova seduta del Consiglio comunale. All'ordine del giorno, dopo il nuovo regolamento sugli impianti sportivi, introdotto dall'assessore ai Lavori pubblici Raffaele Latrofa, i consiglieri comunali discuteranno del “superamento dei consigli territoriali di partecipazione e individuazione di una nuova forma di reale partecipazione”. Quest’ultima proposta sarà introdotta dal vicesindaco, Raffaella Bonsangue. Su questa proposta i consiglieri di minoranza hanno presentato ben 31 emendamenti.

Per quanto riguarda i question time, si segnala quello su 171 alloggi popolari vuoti presentato dalla consigliera Maria Antonietta Scognamiglio (Pd) – gli risponderà l’assessore alle Politiche sociali, Gianna Gambaccini - e quello sulle sostanze inquinanti nell'area dell’ex Vacis presentato dal consigliere Ciccio Auletta (Diritti in Comune), gli risponderà l’assessore all'Ambiente, Filippo Bedini.

Per quanto riguarda invece le mozioni, i consiglieri comunali di minoranza, sull'assalto alla sede della Cgil di Roma di sabato scorso, hanno presentato ben due mozioni urgenti.

Sempre per quanto riguarda le mozioni si segnalano, inoltre, quella del consigliere Riccardo Buscemi (Fi) “no al pedaggio sulla Fipili”, quella del consigliere Giovanni Pasqualino (Lega) “no alla riforma del catasto”, quella del consigliere Alberto Conversano che chiede che venga intitolato un luogo della città a Giuseppe De Donno (il medico che si sarebbe suicidato la scorsa estate e padre della cura del plasma iperimmune per combattere il Covid) e la mozione, infine, del consigliere Matteo Trapani (Pd) che chiede, invece, la cancellazione della intitolazione della strada che si trova nel quartiere Don Bosco a Giuseppe D’Acchiardi, il quale, in qualità di Rettore dell’Università, fu responsabile dell’epurazione dei docenti ebrei e della selezione razziale degli studenti dall'Università.

Le prossime sedute del Consiglio comunale si terranno martedì 19 e martedì 26 Ottobre. Prevista, per tutte le sedute, la diretta streaming.

Oltre al Consiglio comunale di domani, martedì 12 ottobre, i consiglieri comunali sono impegnati anche in altre riunioni.

In particolare, domani alle 12, in Comune, si terrà un nuovo incontro tra i capigruppo consiliari e le organizzazioni sindacali sulla vicenda dei licenziamenti alla Saint-Gobain dopo l’incontro tra le stesse organizzazioni sindacali e la direzione dell’Azienda della scorsa settimana. Questa riunione è stata convocata dal presidente del Consiglio comunale, Alessandro Gennai.

Inoltre, mercoledì 13 ottobre alle 9,30 si terrà un riunione della Commissione Politiche Sociali sulla mancata realizzazione del Giardino della Memoria e della sala del Commiato del forno crematorio presso il Cimitero suburbano. Il presidente di questa Commissione è il consigliere Marcello Lazzeri (Lega).

Infine, sempre mercoledì 13 ottobre, alle 13,30, si riunirà anche la 2° Commissione di controllo e Garanzia su 'Impatto acustico e ambientale all'aeroporto di Pisa'. La presidente di questa Commissione è la consigliera Olivia Picchi (Pd).