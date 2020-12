Consiglio Comunale, gli argomenti: aeroporto, Palazzo della Provincia e lavoro

Domani, martedì 15 dicembre, dalle 14, nuova seduta del Consiglio Comunale di Pisa. Anche questa sessione, come deciso dal presidente del Consiglio Comunale Alessandro Gennai, si terrà da remoto e sarà visibile a tutti i cittadini interessati tramite la diretta streaming dal sito internet del Comune di Pisa dalla pagina del Consiglio Comunale.

All'inizio della seduta, grazie ad un question time del consigliere Riccardo Buscemi, capogruppo di Forza Italia, si discuterà dei "presunti disservizi all'Aeroporto G. Galilei nelle operazioni d’imbarco del volo Pisa-Palermo del 13 ultimo scorso". Dopo sarà la volta di alcune comunicazioni, dell’approvazione di alcune delibere relative ai cosiddetti debiti fuori bilancio e, infine, di alcune interpellanze e di alcune mozioni.

Tra le interpellanze si ricordano quella del consigliere Francesco Auletta (Diritti in Comune) sullo Spazio Bono 19 in piazza delle Vettovaglie e quella sulla casa per i padri separati dei consiglieri Maria Antonietta Scognamiglio e Vladimiro Basta, entrambi del Pd. Tra le mozioni si ricordano quelle del consigliere Gino Mannocci (Lega) sui lavori del Palazzo della Provincia in piazza Vittorio Emanuele e quella del consigliere Francesco Auletta (Diritti in Comune) a sostegno degli operai contrattisti della Piaggio.

Le prossime sedute del Consiglio Comunale si terranno, Giovedì 10 dicembre, martedì 15 dicembre, lunedì 21 dicembre, martedì 22 dicembre, mercoledì 23 dicembre, lunedì 28 dicembre e, infine, martedì 29 dicembre.