Consiglio comunale a Pisa: handling dell'aeroporto, canile, emergenza abitativa e parità di genere

Nuova seduta del Consiglio comunale di Pisa domani, martedì 15 novembre, a partire dalle ore 14 con la consueta diretta streaming. Numerosi gli argomenti in discussione: si inizia con due question time. Il primo, del consigliere Francesco Auletta (Diritti in Comune), è sulla vendita dei servizi handling dell'aeroporto Galilei per l'assistenza a terra degli aerei e dei passeggeri. Gli risponderà il sindaco di Pisa, Michele Conti. Il secondo, della consigliera Maria Antonietta Scognamiglio (Pd), è su quando verrà aperto uno sportello di ascolto sul benessere organizzativo per i dipendenti del Comune di Pisa. Gli risponderà l'assessore al personale, Giovanna Bonanno.

Successivamente, verranno discussi tre ordini del giorno sulla questione casa che, per mancanza di tempo, non sono stati discussi nell'ultima seduta del Consiglio comunale dell'8 novembre scorso, che era stato tutto dedicato all'emergenza abitativa. I primi due ordini del giorno vedono come prima firmataria la consigliera Maria Antonietta Scognamiglio (Pd). Il terzo, invece, il capogruppo consiliare Riccardo Buscemi (FI). Poi sarà la volta di una interrogazione della consigliera Benedetta Di Gaddo (Pd) su alcune criticità del canile intercomunale Soffio di Vento, le risponderà l'assessore all'ambiente, Filippo Bedini.

Infine, i consiglieri comunali discuteranno delle mozioni. Tra queste si ricordano quelle presentate sulla differenza di genere del consigliere Francesco Auletta. Anche questa seduta del Consiglio Comunale sarà seguita dai consiglieri comunali in modalità mista (alcuni saranno in presenza, altri la seguiranno da remoto). La prossima seduta del Consiglio comunale si terrà martedì 22 novembre.