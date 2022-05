Consiglio comunale: Sant'Ermete e Coltano nella seduta

Molti gli argomenti in discussione nel Consiglio comunale di domani, martedì 17 maggio (Sala delle Baleari, dalle 14,30).

Si inizia con tre question time. Il primo, del consigliere Francesco Auletta (Diritti in Comune), è sulla vicenda delle case popolari di Sant’Ermete. Gli risponderà il sindaco di Pisa, Michele Conti. Il secondo, sempre del consigliere Auletta, è sulla tanto discussa base militare di Coltano. Gli risponderà, anche qui, il sindaco Conti. Il terzo question time è del consigliere Antonio Veronese (Patto Civico) ed è, invece, sulla presunta pericolosità della rotatoria sul viale Gabriele D’Annunzio. Gli risponderà l’assessore alla Mobilità, Massimo Dringoli.

Poi sarà la volta delle interpellanze, delle mozioni, degli ordini del giorno e, infine, degli 'argomenti'.

Per quanto riguarda le interpellanze, si ricorda quella del consigliere Auletta sul Teatro Rossi. Gli risponderà il vicesindaco, Raffaella Bonsangue.

Relativamente alle mozioni, invece, il Consiglio comunale voterà quella del consigliere Giovanni Pasqualino (Lega) sul 'caro bollette'. Questa mattina i consiglieri Auletta e Matteo Trapani (Pd) hanno presentato una mozione sempre sulla vicenda della base militare di Coltano.

Il Consiglio comunale discuterà, per quanto riguarda gli ordini del giorno, per iniziativa della seconda Commissione di controllo e garanzia della situazione dei lavoratori della Avr.

Infine, in relazione agli 'argomenti', il Consiglio comunale, si confronterà, per iniziativa del consigliere Auletta, sul piano di recupero della caserma Curtatone e Montanara e del futuro dell’area del Santa Chiara.

Prevista, come di consueto, anche per questa seduta, la diretta streaming dal sito YouTube del Comune di Pisa.

La prossima seduta del Consiglio comunale si terrà, in considerazione delle numerose proposte, tra cui il Regolamento delle entrate e quello sulla Tari, lunedì 30 e martedì 31 maggio.