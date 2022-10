Consiglio comunale, gli argomenti in discussione nella seduta del 18 ottobre

Domani, martedì 18 ottobre (dalle 14, diretta streaming) nuovo appuntamento con il Consiglio comunale di Pisa. All’ordine del giorno la nomina del nuovo Garante dei diritti della persona disabile.

La seduta di questo Consiglio comunale sarà comunque aperta da tre question time.

Il primo, del consigliere Francesco Auletta (Diritti in Comune), è sulla carenza di personale del trasporto pubblico di Autolinee Toscane mentre il secondo, della consigliera Virginia Mancini (FI), è invece sulle difficoltà da parte dei cittadini di fruizione del presidio sanitario di via Flavio Andò a Marina di Pisa. Questi due question time erano già stati discussi nella seduta dell' 11 ottobre scorso ma solo parzialmente per cui si è deciso di ripresentarli.

Il terzo question time è sui colloqui tra Comune di Pisa e Invimit sul futuro della Paradisa, in relazione, in particolare, alla nuova base militare di Coltano. Anche questo question time è stato presentato dal consigliere Francesco Auletta (Diritti in Comune).

La seduta del Consiglio comunale sarà seguita dai consiglieri comunali in modalità mista (alcuni saranno in presenza, altri la seguiranno da remoto).

La prossima seduta si terrà martedì 25 ottobre.