Fine legislatura: il 28 marzo l'ultima seduta del Consiglio comunale

Fissata questa mattina dal presidente del Consiglio comunale Alessandro Gennai l’ultima seduta del Consiglio comunale per questa legislatura. Si terrà martedì 28 marzo.

Domani, martedì 21 marzo, si terrà invece la consueta seduta del Consiglio comunale. L’inizio a cominciare dalle 14. Diretta streaming dal canale You Tube del Consiglio comunale.

All’ordine del giorno, dopo un question time del consigliere Matteo Trapani (Pd) che chiede se è stata istituita una tassa per il passaggio delle barche su Canale dei Navicelli (gli risponderà il sindaco di Pisa, Michele Conti), ci sarà, tra l’altro, l’approvazione del Regolamento per il Palio di San Ranieri e il nuovo Regolamento per la gestione del patrimonio immobiliare. Il primo argomento sarà introdotto dall’assessore Filippo Bedini mentre il secondo sarà introdotto dal vicesindaco, Raffaella Bonsangue.

Anche questa seduta del Consiglio comunale si terrà in modalità mista. Alcuni consiglieri parteciperanno da remoto altri saranno in presenza.