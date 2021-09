Consiglio Comunale: nuova convenzione con il Teatro di Pisa e inquinamento da cromo

Domani, martedì 28 settembre, alle 14, si terrà l’ultimo Consiglio Comunale per il mese di settembre. Prevista, come di consueto, la diretta streaming. Dopo alcune comunicazione del Presidente del Consiglio Comunale, Alessandro Gennai, per iniziativa dell’Amministrazione comunale, i consiglieri comunali daranno il via libera alla Convenzione fra il Comune di Pisa e la Fondazione Teatro per il triennio 2021/2023.

Tra gli argomenti in discussione, per iniziativa del capogruppo in Consiglio Comunale della Lega Paolo Cognetti, la "situazione del possibile inquinamento da cromo in Arno, falde acquifere e sedimentazione metalli pesanti nei fondali antistanti la costa del Comune di Pisa" e, dopo l’uscita dalla maggioranza del consigliere Manuel Laurora, la nuova composizione delle Commissioni Consiliari. All'ordine del giorno, infine, numerose interpellanze e mozioni.

L’inizio della seduta sarà comunque aperto da due question time. Il primo, del consigliere Francesco Auletta (Diritti in Comune) è sulla pericolosità dell’ingresso dell’asilo San Biagio. Il secondo, della consigliera Maria Antonietta Scognamiglio (Pd), è sul dopo scuola alla Lorenzini-Oberdan.

Le prossime sedute del Consiglio Comunale si terranno martedì 12, martedì 19 e martedì 26 ottobre.