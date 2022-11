Consiglio comunale di Pisa: in discussione Bilancio di previsione e parco di via Pietrasantina

Domani, giovedì 3 novembre (dalle 14, diretta streaming), si riunisce il Consiglio comunale di Pisa. All’ordine del giorno, dopo un question time della consigliera Virginia Mancini (FI) sulle difficoltà dei cittadini di accedere al Presidio Sanitario di via Flavio Andò a Marina di Pisa, i consiglieri saranno chiamati a votare il Dup 2022/2024 e le modifiche ed integrazioni del programma dei lavori pubblici e il programma biennale degli acquisti per i beni e per i servizi. Successivamente verrà discusso il Bilancio di previsione 20/22/2024, l’adozione della variante al Regolamento urbanistico relativo al Parco di via Pietrasantina e, infine, il Regolamento per la gestione dei beni immobili confiscati alla criminalità organizzata presenti nel territorio.

Anche questa seduta del Consiglio comunale sarà seguita dai consiglieri comunali in modalità mista (alcuni saranno in presenza, altri la seguiranno da remoto). La prossima assemblea si terrà martedì 8 novembre e sarà tutto dedicato all’emergenza abitativa.