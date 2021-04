Consiglio Comunale: le misure sulla sicurezza in città al centro della seduta

Sarà tutto dedicato ai question time, interpellanze, interrogazioni e mozioni la seduta di domani, martedì 13 aprile (dalle 14) del Consiglio Comunale di Pisa. E’ prevista, come di consueto, la diretta streaming dal sito internet del Comune oltre alla diretta sul canale YouTube della stessa Amministrazione Comunale.

In particolare, dopo una breve comunicazione del Presidente del Consiglio Comunale, Alessandro Gennai, di felicitazioni per la nomina della professoressa Maria Chiara Carrozza a Presidente Nazionale del Cnr, si passerà ad un question time sul tavolo delle accessibilità per i disabili della consigliera Maria Antonietta Scognamiglio (Pd), al quale risponderà l’assessore alla pubblica istruzione Sandra Munno.

Dopo alcune interrogazioni ed interpellanze, i consiglieri comunali discuteranno anche di alcune mozioni come quelle di cui è primo firmatario il consigliere Gino Mannocci (Lega). "Entrambe queste due mozioni - ha spiegato il consigliere Mannocci - traggono spunto dai fatti denunziati da Striscia la notizia. Un episodio che ha destato una certa sorpresa nei cittadini che fanno affidamento sul contrasto alla criminalità. Per consentire quindi al Consiglio, che rappresenta tutta la cittadinanza, di comprendere lo 'stato dell’arte', abbiamo pensato, io ed i colleghi che con me hanno sottoscritto la mozione, di invitare il Prefetto, massima autorità, ad illustrare proprio questo tema così sentito e fare un punto sulla situazione. La seconda mozione va tutto sommato in scia. Ribadito che il contrasto alla criminalità è di competenza dello Stato, il sindaco e l’assessore hanno profuso già molti sforzi per quanto di loro competenza. L’idea di fondo è consolidare l’azione dell’amministrazione già realizzata e riaffermare la presenza sul territorio della Polizia Municipale, in funzione preventiva e vogliamo che questa funzione sia sottolineata: spesso - conclude Mannocci - anche la sola presenza di un Vigile Urbano è sufficiente a troncare sul nascere episodi rissosi o anche di semplice inciviltà o di abuso del territorio che però provocano nei cittadini turbamento".

Infine, per iniziava di alcuni consiglieri di minoranza, si parlerà anche dall'aeroporto Galile e dei lavoratori dell’Ids. La prossima seduta del Consiglio Comunale si terrà martedì 20 Aprile, dalle 14.