Consiglio Comunale di Pisa: mozione per sensibilizzare contro i mozziconi di sigaretta a terra

Il Consiglio Comunale di Pisa ha approvato ieri, martedì 30 novembre, all'unanimità, una mozione del consigliere della Lega Giovanni Pasqualino che chiede al Comune di Pisa di fare una vera e propria lotta contro chi abitualmente getta a terra mozziconi di sigaretta.

"Accendere una sigaretta significa immettere in ambiente più di 4000 sostanze chimiche ad azione irritante, nociva, tossica, mutagena e cancerogena - scrive nella sua mozione il consigliere - una parte di queste sostanze chimiche resta nel filtro e va a contaminare quella parte di sigaretta non fumata che comunemente chiamiamo cicca o mozzicone. Nelle cicche, quindi, è possibile trovare moltissimi inquinanti: nicotina, benzene, gas tossici quali ammoniaca e acido cianidrico, composti radioattivi come polonio-210, e acetato di cellulosa, la materia plastica di cui è costituito il filtro. Buttare per terra le cicche è un comportamento istintivo, un errore inconsapevole che la maggior parte della gente comincia a fare per imitazione altrui e porta avanti per abitudine. Prova di questo è il fatto che, nei Paesi in cui ci sono dei divieti severi, che vengono fatti rispettare anche attraverso multe salate, questo comportamento è scomparso nell’arco di pochissimo tempo. Sono diversi infatti i paesi che già da tempo applicano sanzioni pesantissime contro coloro che gettano mozziconi di sigaretta a terra".

"In Italia vige una legge dal 2015 che riconosce i mozziconi come rifiuti e che prevede sanzioni fino a 300 euro. Seppur normato dunque - prosegue il Pasqualino - il gesto del mozzicone a terra rimane troppo tollerato, molto probabilmente sottovalutiamo i gravi danni ambientali e di salute che lo stesso può provocare, inoltre vorrei che il Sindaco di Pisa accogliesse l’appello lanciato dal tg satirico Striscia la Notizia che chiede a tutti i sindaci di Italia di firmare un patto per contrastare la dispersione dei mozziconi di sigaretta applicando semplicemente la legge 'l’obbligo per i comuni di provvedere ad attuare specifiche campagne informative e posizionare nelle strade/parchi appositi raccoglitori per la raccolta di mozziconi'. Chiedo, infine, di sensibilizzare i cittadini tramite campagna di informazione donando loro un posacenere portatile e che si faccia un piano di controllo da parte della Polizia Municipale".