Consiglio Comunale: 'Pisa nel cuore' si fonde con il partito e il gruppo resta 'Fratelli d'Italia'

Il capogruppo Maurizio Nerini ha comunicato al Consiglio Comunale il cambio del nome del gruppo consiliare che rappresenta: da 'Fratelli d'Italia Pisa Nel Cuore' a solo 'Fratelli d'Italia'.

Nerini ha ricordato che "dalle urne del 2018 è uscita una maggioranza coesa che ha avuto in Noi Adesso Pisa, Fratelli d'Italia e in Pisa Nel Cuore dei pilastri dell'azione di governo. Era logico intraprendere percorsi che portassero alla loro riunione sotto il simbolo nazionale del partito di Giorgia Meloni, unica leader donna italiana, compagine che sta crescendo soprattutto per la coerenza dimostrata a tutti i livelli".

Il gruppo consiliare che si era già unito abbandonando la dizione 'Noi Adesso Pisa', oggi, dopo i relativi passaggi nei direttivi, ha deciso di fondersi. "Pisa Nel Cuore - conclude Nerini - continuerà con il suo intento associativo presente fin dall'inizio nello statuto a occuparsi di promuovere tutte le attività volte alla conoscenza e valorizzazione della nostra città e a offrire proposte e progetti per la Pisa del futuro". Il gruppo consiliare pertanto prenderà semplicemente il nome di 'Fratelli d'Italia'.