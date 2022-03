Fine dello stato di emergenza: torna in presenza il Consiglio comunale

Da venerdì prossimo, 1° aprile, tutte le attività del Consiglio comunale di Pisa saranno di nuovo in presenza. Dopo due anni circa i consiglieri comunali ritorneranno così a confrontarsi e a partecipare alle riunioni del Consiglio comunale e di tutte le Commissioni consiliari non più da remoto. Questo è quanto prevedono le attuali disposizioni di legge.



La prima riunione in presenza si terrà venerdì e sarà la Commissione congiunta (la prima e la quarta), alle 12, in Sala Regia di Palazzo Gambacorti. Sarà presieduta dal presidente del Consiglio comunale Alessandro Gennai. All'ordine del giorno, modifiche e integrazioni del programma triennale dei lavori pubblici e del programma biennale degli acquisti di beni e servizi, bilancio di previsione, variazione.Il primo Consiglio comunale in presenza si terrà invece martedì 12 aprile in Sala delle Baleari.