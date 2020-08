Consiglio Comunale: ripartono le attività dopo la pausa estiva

Terminata la pausa estiva dalla prossima settimana riprende l’attività del Consiglio Comunale. Mercoledì 2 settembre, alle 15, in Comune, si terrà una riunione della Commissione Cultura: all'ordine del giorno la 'Creazione di un tavolo di confronto istituzionale delle Associazioni Culturali Pisane per le discipline dello spettacolo dal vivo'. Saranno presenti l’assessore al Turismo Paolo Pesciatini, l’assessore alla Cultura Pierpaolo Magnani e la presidente della Fondazione Teatro Verdi di Pisa, Patrizia Paoletti Tangheroni. La presidente di questa Commissione è la consigliera Maria Punzo (Lega).

Sempre mercoledì 2 settembre, alle 17, in Comune, si terrà una riunione anche della Commissione Bilancio del Consiglio Comunale con all'ordine del giorno, 'Illustrazione, discussione ed eventuale espressione di parere sulla proposta di deliberazione avente come oggetto: D.U.P., Documento Unico di Programmazione, 2020/2022. Modifiche del piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari 2020'. Il presidente di questa Commissione consiliare è il consigliere Giuseppe Colecchia (Lega).

Mercoledì 2 settembre, alle 13.30, in Comune, si terrà anche una riunione della 2° Commissione di Controllo e Garanzia, presidente la consigliera Olivia Picchi (Pd), con all'ordine del giorno la programmazione e la calendarizzazione delle sedute.

Infine occorre anche ricordare la convocazione, da parte del presidente del Consiglio Comunale Alessandro Gennai, della conferenza dei Capigruppo consiliari fissata per giovedì 3 settembre alle 9.30, in Comune. In questa riunione verranno anche fissate le prossime sedute del Consiglio Comunale che si terranno, anche in considerazione dell’appuntamento elettorale di domenica 20 e lunedì 21 settembre, probabilmente martedì 8 settembre e martedì 29 settembre. In queste sedute del Consiglio Comune, oltre alla discussione delle interrogazioni, interpellanze, mozioni e question time, all'ordine del giorno, ci sarà, su proposta dell’Amministrazione Comune, l’approvazione del Regolamento per il Garante dei diritti degli animali.