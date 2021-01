Consiglio Comunale, il presidente: "E' stato un anno impegnativo"

Sono state fissate questa mattina, 7 gennaio, le sedute del Consiglio Comunale di Pisa per il mese in corso. La prima seduta si terrà martedì 12, la seconda seduta si terrà invece martedì 26. Entrambe si terranno dalle 14 alle 19 e da remoto. Prevista, per entrambe la diretta streaming. La seduta del Consiglio Comunale di martedì prossimo, 12 gennaio, sarà tutta dedicata alle interpellanze, interrogazioni, mozioni e ordini del giorno.

Nell'annunciare il calendario di queste nuove sedute del Consiglio Comunale, il Presidente dello stesso Consiglio Comunale Alessandro Gennai ha voluto anche fare un bilancio delle attività dell'assemblea dello scorso anno: "E’ stato il 2020 un anno molto impegnativo, anche per le tante attività del Consiglio Comunale. Oltre alla seduta dello scorso 23 dicembre che si è conclusa a notte fonda dopo oltre 40 ore di dibattito ininterrotto e che ha portato all'approvazione del Bilancio di Previsione 2021, voglio ricordare anche la seduta solenne del Consiglio Comunale dello scorso 1 dicembre che abbiamo dedicato alla Festa della Toscana che, seppur in diretta streaming, ha visto la partecipazione, oltre che di tante autorità, dal Presidente del Consiglio Regionale, Antonio Mazzeo, al Governatore delle Toscana Eugenio Giani e anche del famoso scrittore Marco Malvaldi, oltre alla partecipazione di tanti cittadini".

"Nonostante la pandemia - prosegue - che ci ha costretto a mandare quasi tutte le sedute del Consiglio Comunale da remoto e a trasmettertele in diretta streaming siamo però riusciti ad assicurare il libero confronto democratico tra tutte le forze politiche e a mantenere tutti gli impegni sia politici che istituzionali. Un notevole sforzo organizzativo oltre ad un impegno straordinario di tutti i consiglieri comunali sia di maggioranza che di opposizione. Le sedute del Consiglio Comunale sono state quest’anno 45. La Prima Commissione, cioè la Commissione Urbanistica, presieduta dal consigliere Maurizio Nerini (FdI), si è riunita 47 volte, mentre la seconda Commissione, la Commissione Politiche Sociali, presieduta dal consigliere Marcello Lazzeri (Lega), si è riunita 58 volte. La terza Commissione, cioè la Commissione Cultura e Turismo, presieduta dalla consigliera Maria Punzo (Lega), si è riunita 56 volte. La quarta Commissione, cioè la Commissione Bilancio, presieduta dal consigliere Giuseppe Colecchia (Lega), si è riunita 46 volte. La prima Commissione di garanzia, presieduta dal consigliere Antonio Veronese (Patto Civico), si è riunita 17 volte mentre, infine, la seconda Commissione di garanzia, presieduta dalla consigliera Olivia Picchi (Pd), si è riunita 32 volte. Un lavoro quindi molto impegnativo".