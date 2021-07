Consiglio Comunale: dopo il regolamento per gli impianti arrivano i voucher per lo sport

"Il voto all'unanimità espresso a favore del nuovo regolamento per la gestione degli impianti sportivi comunali rappresenta la conferma dell'importanza e del valore che l'amministrazione comunale riconosce allo sport e agli spazi sportivi". Così la consigliera Giulia Gambini (FdI-PnC) commenta l'approvazione, avvenuta martedì scorso, 20 luglio, dal Consiglio Comunale, del nuovo regolamento per gli impianti sportivi. "Ringrazio l'assessore Raffaele Latrofa - aggiunge - che con la dipendente comunale Baldelli hanno preso parte a numerose commissioni che hanno portato ad un testo condiviso, frutto di un confronto tra tutti i consiglieri presenti. Questo regolamento, dopo gli interventi per il Palazzetto dello Sport, per la Pista di Atletica ed altri nelle palestre scolastiche delle quali usufruiscono associazioni sportive nell'orario pomeridiano, i sostegni alle associazioni e società sportive erogati dal Comune, sono la chiara dimostrazione che per noi lo sport ha un grande valore legato alla importante funzione socio educativa che svolge. Arriveranno anche i Voucher per lo sport, a seguito di una mozione di cui sono stata prima firmataria approvata dal Consiglio Comunale, una misura che consentirà di sostenere economicamente le famiglie con determinati requisiti di Isee, per permettere loro di far praticare attività sportiva ai figli, a partire dai 5 anni fino ai 18. Siamo consapevoli che, adesso ancora di più a causa della pandemia, tutti i bambini debbano avere l'opportunità e riconosciuto il diritto di fare sport".

"Crediamo fortemente nello sport - conclude la Gambini - quale scuola di vita e vogliamo che sia un diritto concreto per tutti, in particolar modo per i bambini e i giovani per i quali svolge una fondamentale funzione socio educativa e culturale, oltre ai benefici per il loro sviluppo psico fisico".