Consiglio comunale: si scaldano i motori per la prima seduta

Ancora pochi giorni prima dell’inizio della nuova legislatura. Per legge la prima seduta del Consiglio comunale deve essere convocata entro il termine di 10 giorni dalla proclamazione del sindaco avvenuta, com’è noto, lo scorso 31 maggio.

All’ordine del giorno di questa prima seduta del nuovo Consiglio comunale ci sarà l’esame delle condizioni degli eletti ed eventuale loro surroga, l’elezione del nuovo presidente del Consiglio comunale e dei due vicepresidenti. Successivamente, ci sarà il giuramento del sindaco Michele Conti e la comunicazione da parte dello stesso sindaco Conti della composizione della nuova Giunta comunale. Infine, sempre durante questa prima riunione del Consiglio comunale, si terranno la nomina del componenti della Commissione elettorale e la costituzione delle Commissioni consiliari permanenti (4) e di quelle di garanzia (2).

La convocazione di questa prima riunione del Consiglio comunale sarà fatta dal sindaco. Prevista la diretta streaming dal canale You Tube del Consiglio comunale.

In questi giorni i consiglieri comunali eletti stanno ricevendo la notifica da parte del Comune di Pisa della loro avvenuta elezione e si stanno recando presso la segreteria del Consiglio comunale per l’accettazione della carica e per le altre formalità di rito.