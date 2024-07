Nei giorni scorsi la Prima commissione consiliare permanente (composta dai consiglieri Ciavarrella, Biondi, Del Rosso, Ferrante, Martinelli, Nerini, Poli, Vouk, Arrighetti) ha effettuato un sopralluogo presso il Giardino Scotto per constatare lo stato di conservazione e manutenzione dell’antica fortezza.

Prima di procedere con il sopralluogo, l’architetto Fabio Daole, dirigente della direzione 10 del comune di Pisa (attuazione e rendicontazione progetti Pnrr, programmazione lavori pubblici e infrastrutture verdi), ha illustrato gli ultimi interventi di riqualificazione compiuti dall'amministrazione comunale, tra cui spicca il recupero terminato nel 2023 del camminamento tra la torre di Sant’Antonio e il bastione San Gallo. A seguire, la commissione si è spostata sul tetto del bastione per osservare da vicino gli esiti del restauro della copertura e delle pareti esterne del torrione, della ripiantumazione di 4 lecci e della realizzazione di una nuova pavimentazione in cotto. L’attenzione poi si è spostata sulle aree e i locali che devono essere ancora oggetto di recupero e restauro, tra cui la passeggiata dei romantici e i sotterranei del bastione.

Per il presidente della commissione Angelo Ciavarrella (Pisa al Centro), "grazie agli importanti investimenti fatti nel tempo, la fortezza racchiude uno spazio verde di altissimo livello e con il suo anfiteatro naturale funge da prezioso contenitore per eventi artistici e culturali. Sono certo che questa amministrazione sarà in grado di intercettare i fondi necessari per proseguire con le opere di restauro e come commissione nei prossimi mesi continueremo ad occuparci del Giardino Scotto".