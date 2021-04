Consiglio Comunale, i temi: Bilancio Consolidato, Imu e Tari

Il prossimo Consiglio Comunale di Pisa sarà tutto dedicato al Bilancio Consultivo, all’Imu (la tassa sulla casa) e alla Tari (la tassa su i rifiuti). L’assemblea cittadina è prevista domani, venerdì 30 aprile, e inizierà dalle 9 di mattina; si concluderà ad oltranza dei lavori. Prevista la diretta streaming.

Sia il Bilancio Consolidato che le proposte relative all’Imu e alla Tari saranno introdotte da una relazione del sindaco di Pisa Michele Conti. Per quanto riguarda l’Imu, tra l’altro, verrà recepita una modifica prevista dalle legge per quanto riguarda i cittadini residenti all’estero, mentre, per quanto riguarda la Tari, si discuterà, in sintesi, di una rimodulazione per i cittadini anziani a basso reddito e per le attività culturali e religiose e l’introduzione, infine, del baratto amministrativo.

Per quanto riguarda l‘Imu e la Tari, il consigliere Francesco Auletta (Diritti in Comune) ha presentato per ciascuna delle due proposte due ordini del giorno, mentre due ordini del giorno, per quanto riguarda la Tari, sono stati presentati dalla consigliera Benedetta Di Gaddo (Pd). Per quanto riguarda il Bilancio Consolidato che, per legge, deve essere approvato entro il 30 aprile, sono stati presentai ben 7 ordini del giorno. In particolare uno è stato presentato dalla consigliera Olivia Picchi (Pd), due dal consigliere Maurizio Nerini (FdI- Pnc), uno dalla consigliera Giulia Gambini (FdI-Pnc), uno dal consigliere Riccardo Buscemi (FI) e due dal consigliere Francesco Auletta (Diritti in Comune).

All'inizio di questa seduta del Consiglio Comunale, i consiglieri discuteranno, per iniziativa del consigliere Francesco Auletta (Diritti in Comune) della “mancata presentazione della Scia da parte della Società Helbitz”, una delle due società che gestisce nella nostra città il noleggio dei monopattini. Gli risponderà l’assessore alla mobilità urbana, Massimo Dringoli.

Le prossime sedute del Consiglio Comunale, come fissate dal Presidente del Consiglio Comunale, Alessandro Gennai (nella foto), si terranno martedì 4, martedì 11, martedì 18 e martedì 25 maggio.