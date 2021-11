Consiglio comunale: terzo giro di votazioni per la riforma dei Ctp

Dopo lo stop del Consiglio Comunale del 16 novembre (non era stata raggiunta la maggioranza qualificata) e dopo quello del 5 novembre (era mancato il numero legale), il Consiglio Comunale di domani, martedì 30 novembre (dalle 14.30) dovrebbe dare il proprio via libera alla riforma, voluta dall’amministrazione comunale, dei Ctp, i Consigli Territoriali di partecipazione.

La riforma prevede, in sintesi, l’istituzione di nuovi organismi rappresentativi del territorio che coinvolgano, in particolare, i comitati di quartiere, le associazioni e i residenti, in rapporto diretto con il Consiglio Comunale. Va sottolineato che, dopo il via libera di domani del Consiglio Comunale, per l’effettiva realizzazione di questa riforma occorrerà comunque una nuova delibera del Consiglio Comunale per l’ok di un nuovo specifico Regolamento.

La seduta di domani del Consiglio Comunale sarà comunque aperta da tre question time. Il primo, del consigliere Francesco Auletta (Diritti in Comune), è sulle case di comunità, il secondo del consigliere Marco Biondi (Pd) è sul fontanello di Riglione, il terzo, infine, del consigliere Riccardo Buscemi (Fi), è sulla vertenza dei lavoratori della Saint Gobain. Le prossime sedute del Consiglio Comunale, come fissate dal presidente Alessandro Gennai, saranno martedì 7, martedì 14, lunedì 20, martedì 21 e mercoledì 22 dicembre. Quest’ultime tre sedute del Consiglio Comunale sono tutte dedicate al Bilancio di previsione. Per tutte le sedute del Consiglio Comunale è prevista, come di consueto, la diretta streaming.