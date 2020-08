Contributi Covid: Il punto dell'assessore di Forza Italia di Cascina Sbragia

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PisaToday

Dopo il lockdown la sensibilità di tutti cittadini nei confronti della spesa pubblica è decisamente variata, specialmente verso il mondo della politica: apprendere che alcuni parlamentari abbiano usufruito dei bonus Covid ha generato del malcontento che richiama alla memoria la vicenda dei rimborsi chilometrici dei consiglieri regionali in Toscana abbondantemente affrontata sulla stampa nelle scorse settimane. Che dire: la legge lo ha permesso e nessuno l'ha violata con la richiesta dei bonus e su questo punto ogni critica è ineccepibile ed il mio invito è a non generalizzare. Ma è anche vero che dei cittadini cascinesi mi hanno chiesto di esprimere la mia opinione e con franchezza avrei preferito continuare a interagire con i cittadini in merito alle opere pubbliche portate a termine e in esecuzione dall'assessorato che rappresento a Cascina rimanendo fuori dalle polemiche: ma alla fine, per amore della verità, ho deciso di intervenire ma lo farò con toni adeguati e nel pieno rispetto dei miei interlocutori. Nonostante anche io rientrassi nei parametri per richiedere il contributo Covid ho deciso di rinunciarvi in quanto son ben consapevole che la disponibilità di denaro pubblico non è certo illimitata ed ho anche ritenuto - nel rispetto del ruolo di assessore che ricopro - fosse maggiormente doveroso comportarsi in questo modo. Aggiungo anche che nel mese di luglio 2019, per motivi di salute, non ho potuto partecipar all'attività politica del Comune di Cascina, così ho richiesto ed ottenuto il ”non pagamento” di una mensilità nonostante nessuna legge lo prevedesse. Sia ben chiaro che non giudico assolutamente nessuno - solo la Magistratura è l'organo preposto - ma come assessore cascinese e cittadino ho espresso la mia opinione e nello stesso tempo invito ogni amministratore ad esprimersi in merito alla propria posizione circa il contributo Covid.