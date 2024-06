Contributo affitti: votato odg in Consiglio per "rivalutare i criteri di assegnazione e maggiori risorse"

Durante la lunga seduta del Consiglio comunale di ieri, 24 giugno, sulla proposta del bilancio di previsione 2024-2026, è stato approvato con i voti della maggioranza (Fdi, Lega, Fi, Pisa al Centro e Sviluppo e territorio), un ordine del giorno, primo firmatario il consigliere della Lega Giovanni Pasqualino, che impegna l'amministrazionecomunale a "prevedere ad una rivalutazione dei criteri di assegnazione e maggiori risorse per coprire più beneficiari possibili, inoltre si chiede che si avvii una interlocuzione col Governo affinché si valuti nuovamente la possibilità di reinserire a bilancio il fondo per la morosità incolpevole e per l’accesso agli alloggi". E' il tema dei contributi all'affitto, sul quale i sindacati inquilini avevano recentemente lanciato l'allarme: solo il 23% delle domande per il bando 2023 sarebbe infatti stato finanziato, con un importante effetto negativo dei tagli imposti sulle politiche abitative dal governo.

"Lo sforzo fatto da questa amministrazione comunale è assai notevole sul contributo affitti - commenta Pasqualino - infatti ha stanziato ben 524mila euro che vanno a sommarsi alle 60mila circa della Regione Toscana. Con questo ordine del giorno, approvato soltanto dalla maggioranza, portiamo in aula le giuste richieste da parte dei beneficiari inseriti in graduatoria che, per esaurimento risorse, non percepiranno un euro. Il Sindaco durante il dibattito si è preso l’impegno di valutare da subito la possibilità di inserire delle risorse aggiuntive, fermo restando che non è assolutamente semplice. Auspichiamo che il Governo centrale possa valutare in modo positivo le richieste degli enti locali. Non possiamo però non riconoscere il grande lavoro fin qui svolto dalla maggioranza che governa questo paese soprattutto con i tanti interventi mirati sulla natalità, sulla famiglia, sui lavoratori e fasce più deboli".