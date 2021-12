Salute, convegno a San Rossore con esperti della medicina, dell'alimentazione e dello sport

Proporre un'agenda della salute, della prevenzione e del benessere, a livello europeo, che parta dall'esperienza italiana. E' questo il senso del convegno che si terrà sabato 4 dicembre dalle 18 all'ippodromo di San Rossore (Pisa, via della sterpaia 1).

L'evento è promosso dall'europarlamentare della Lega (gruppo ID), Susanna Ceccardi, e vedrà gli interventi del chirurgo Ugo Boggi, il medico dietologo Ciro Vestita, il consigliere regionale della Lega, ex campione di calcio, Giovanni Galli, il presidente della Casa di Cura di San Rossore, Andrea Madonna, il cardiochirurgo Bruno Murzi e il chirurgo Alessandro Gennai.



“Assieme ad altri miei colleghi europarlamentari, parlamentari nazionali e consiglieri regionali - osserva Ceccardi - faccio parte della Conferenza per il Futuro dell'Europa, nata con l'obiettivo di raccogliere proposte e idee dai territori, che possano avere una valenza appunto a livello europeo. L'evento di San Rossore si colloca in questa prospettiva: vogliamo promuovere a livello di Unione Europea l'esperienza italiana, in fatto di dieta mediterranea, sport, medicina e tutti quei risvolti che hanno una forte implicazione sulla salute di tutti noi. Farò tesoro degli spunti e delle suggestioni che potremo raccogliere a questo incontro per farmene portavoce in sede europea”.

“Oltre che ai contenuti - aggiunge Ceccardi - mi interessa sottolineare questo metodo di procedere: è importante ascoltare la società civile e le categorie professionali perché abbiamo bisogno di un'Europa che interagisca con i singoli territori” conclude l'europarlamentare.



Il convegno sarà trasmesso in diretta streaming sulla pagina Facebook di Susanna Ceccardi.