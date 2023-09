Ricostituito il Coordinamento provinciale di Forza Italia Giovani Pisa

A seguito della nomina di Matteo Chimenti a Coordinatore provinciale di Forza Italia Giovani e di concerto con il Coordinatore Regionale Matteo Scannerini, il movimento giovanile si è riorganizzato con la nomina di una direzione provinciale e di un coordinamento provinciale.

Il Coordinatore provinciale Matteo Chimenti: "Il movimento giovanile non è una organizzazione che rimane dietro le quinte del Partito, ma contribuisce attivamente alla vita del movimento politico portando le proprie proposte; inoltre deve essere uno strumento che possa far riavvicinare i giovani alla politica, portandoli da spettatori ad attori delle scelte sul presente e sul futuro. La dimostrazione del ruolo da protagonista del movimento giovanile è anche la proposta del Segretario nazionale Antonio Tajani di inserire nella Segreteria del Partito il Segretario nazionale di Forza Italia Giovani. Un ringraziamento particolare lo rivolgo a tutti i dirigenti del Partito a partire da Raffaella Bonsangue, ora Vice Coordinatrice regionale di Forza Italia, che da sempre si è dimostrata disponibile e a supporto del movimento giovanile, inoltre un ringraziamento lo rivolgo a Matteo Scannerini, Coordinatore regionale di Forza Italia Giovani, e al nuovo commissario provinciale Lorenzo Paladini che dalla sua nomina abbiamo subito iniziato a lavorare in sinergia".

E' stato nominato come vice coordinatore provinciale vicario Antonio De Vita, ed Elena Mannari come vice coordinatrice provinciale. Completano la Direzione Provinciale il segretario Gianluca Iacopini e il responsabile dell’organizzazione Nicola Barsanti. Iacopini è stato anche nominato coordinatore comunale di Pisa di Forza Italia Giovani e sarà coadiuvato da Irene Chimenti come vice coordinatrice comunale.

Sono stati anche inoltre ricostituiti i dipartimenti provinciali: il dipartimento cultura avrà al suo vertice Nicola Barsanti, pianista e critico musicale; il dipartimento politiche sociali sarà presieduto da Elena Mannari, da sempre legata al mondo del volontariato, mentre il dipartimento università e ricerca da Antonio De Vita, considerato già il suo ruolo di Coordinatore di Ateneo di Studenti per le Libertà. "A tutti i nuovi dirigenti del movimento giovanile auguro buon lavoro", conclude Chimenti.