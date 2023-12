Approvato il Bilancio Preventivo, la soddisfazione di Pisa al Centro: "Tutelate fasce più fragili"

Esprime soddisfazione Cordelia Tramontana, consigliera comunale di Pisa al Centro e presidente della IV Commissione Consiliare Permanente, per l’approvazione del Bilancio Preventivo. "Lo schema di bilancio di previsione, così come presentato dalla Giunta Conti, che abbiamo appena approvato in Consiglio comunale, certifica che i conti del Comune sono solidi e che pertanto verranno mantenuti alti i livelli di qualità dei servizi offerti continuando ad investire sulle opere pubbliche, sulla sicurezza e su tutti quei lavori necessari di manutenzione ordinaria e straordinaria della nostra città".

Ma questa non è l'unica buona notizia: "Il livello delle prestazioni è rimasto invariato e non sono state aumentate le tasse per i servizi che interessano le famiglie, i bambini, le mense scolastiche, i servizi alla persona in generale, né i parcheggi per i residenti. Restano invariate anche le aliquote Imu sulle seconde case, oltre ovviamente all’esenzione normativa sulla prima casa".

Tramontana prosegue: "Continuando la tradizione di buon governo e di gestione prudente delle risorse pubbliche, inaugurata a partire dalla prima Giunta Conti, si e’ quindi proceduto agli adeguamenti necessari al mantenimento dello stesso livello di servizi, senza tuttavia impattare in alcun modo sulle fasce deboli della popolazione".

"In queste settimane i consiglieri di maggioranza e opposizione hanno avuto modo di analizzare nel dettaglio tutti i documenti ricevuti dalla Giunta - spiega la presidente della IV Commissione Consiliare competente - e di procedere allo studio di una manovra imponente che fotografa un bilancio sano e solido".

"I consiglieri hanno esercitato le proprie funzioni con serietà e attenzione, prima nelle cinque sedute dedicate in Commissione, durante le quali sono stati ascoltati sia il Sindaco, sia tutti gli Assessori e i Dirigenti competenti, e poi nella due giorni di Consiglio Comunale, appena conclusi, che ha portato alla approvazione definitiva".

"Quanto accaduto i queste settimane dimostra la centralità del confronto e dell’approfondimento coinvolgendo tutti i

soggetti interessati. Il confronto dialettico e aperto e’ un valore fondante per il Gruppo di Pisa al Centro, e sarà mia

cura mantenere questo approccio condiviso per tutti i prossimi cinque anni" afferma Tramontana.

"Non possiamo fare finta che il mondo intorno a noi non sia cambiato - prosegue l’esponente di Pisa al Centro - a

partire dagli anni del Covid, la società, le relazioni tra i soggetti e l’economia mondiale hanno subito stravolgimenti

irreversibili. L’esplosione della guerra in Ucraina e del conflitto in medio Oriente hanno creato sofferenze,

incertezza, ma anche un aumento dei costi energetici e delle materie prime senza precedenti. In questo contesto,

l’inflazione è schizzata a livelli che non si vedevano da decenni, oltre il 16%".

"In un quadro macroeconomico tanto complicato il Comune ha avuto un approccio sensibile nei confronti dei più fragili, limitandosi a prevedere tra i pochi e limitati aumenti un lievissimo incremento dell'aliquota dell'addizionale comunale IRPEF, finora mai aumentata, che toccherà la fascia medio/alta della popolazione e solo per uno 0.05%, mentre rimarrà invariato il peso sulla fascia più debole, la quale continuerà a beneficiare di tutte quelle misure concrete di sostegno, così come come in tutti quei settori vicini alle famiglie, come la scuola ed il sociale".

Conclude Tramontana: "Per gli stessi motivi è stato previsto un aumento delle tariffe Cosap, Ztl per i non residenti e del canone mercatale, anche per compensare le limitazioni di bilancio imposte dalla normativa statale che non consente più di attingere alle riserve di bilancio per poter coprire le spese ordinarie. E' stato infine previsto anche un piccolo ritocco alla tassa di soggiorno - un’imposta che ovviamente non grava sul cittadino pisano - il cui incremento non ne altererà la progressività ed il cui maggior introito sarà destinato in ambito culturale e turistico al fine attrarre sempre più persone sul nostro splendido territorio".