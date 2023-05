Corse in notturna all'ippodromo, Petrucci: "Inutilizzo della struttura è danno per settore e indotto"

Il consigliere regionale Fdi Diego Petrucci torna sulle corse in notturna all'ippodromo di Pisa, eventualità che sembra più possibile: "Ringrazio il Ministro all'Agricoltura e alla Sovranità Alimentare Francesco Lollobrigida per aver preso a cuore le condizioni di San Rossore ed in particolare per aver formalmente aperto il dibattito su un tema mai finora preso in considerazione dalle Istituzioni competenti. Subito dopo la sua visita, ha scritto al Presidente della Regione Eugenio Giani ed alla vicepresidente Stefania Saccardi per istituire un tavolo tecnico al fine di trovare una soluzione affinché la struttura possa essere utilizzata anche dopo il tramonto. Auspichiamo, quindi, che tutte le istituzioni coinvolte accolgano con entusiasmo la proposta del ministro".

"Siamo convinti - prosegue - che esista una soluzione che possa tenere insieme le enormi potenzialità dell'ippodromo con la sostenibilità ambientale. A San Rossore, infatti, la stagione delle corse si sviluppa solo da ottobre agli inizi di aprile. L'impianto è inutilizzato quando arriva la bella stagione, cioè nel momento in cui potrebbe essere ancora più attrattivo (pure a livello regionale e nazionale). Questo perché la pista non può essere illuminata a causa dei veti di un ambientalismo solo ideologico che negli anni ha condizionato il Parco Regionale. L’inutilizzo dell’ippodromo di San Rossore in primavera ed estate produce un danno enorme al settore e a tutto l’indotto. Per troppo tempo nella nostra città e nella nostra Regione è prevalsa una politica miope che ha fatto rimanere immobile il nostro territorio fino a depotenziarlo. Adesso, al governo nazionale abbiamo un Ministro impegnato in prima linea per l'ippica, un settore fortemente in crisi che rappresenta una filiera importantissima. Il nostro impianto è uno dei più antichi d'Italia e ne andiamo orgogliosi. Vogliamo che ritorni ai fasti del passato".