Interrogazione del Pd sull'aumento del costo del parcheggio per il personale del Santa Chiara

Dal prossimo mese di maggio aumenterà di ben oltre tre volte il costo del parcheggio per i medici ed infermieri del Santa Chiara. Si passerà da 30 a 100 euro al mese. "Purtroppo - così scrive il consigliere Marco Biondi - ancora una volta sono costretto ad intervenire a tutela del personale medico ed infermieristico che lavora presso l’ospedale Santa Chiara. A distanza di circa un anno il Comune di Pisa ci riprova e a partire da maggio non rinnova l’abbonamento mensile di 30 euro, nel parcheggio di via del Sarto, per i dipendenti ospedalieri, medici e infermieri. Il non rinnovo implica un aumento di costi ben 3 volte superiore visto che l’abbonamento mensile al parcheggio piu vicino quello di via Cammeo è pari a 100 euro".

"Durante l’emergenza sanitaria tutti hanno elogiato l’operato del personale sanitario e di tutto quello che gravita attorno all'ospedale di Santa Chiara ma ora con l’avvicinarsi dell’estate la riconoscenza a chi ha combattuto in prima linea contro il Covid 19 viene messa in un cassetto e viene data più importanza ai soldi dei turisti. Chiedo che, ancora una volta, che il Comune di Pisa e Pisamo ci ripensino e rinnovino l’abbonamento a tariffa agevolata per il personale ospedaliero. Su tutto questo ho depositato, questa mattina - conclude Biondi - un’interrogazione urgente al sindaco Conti".