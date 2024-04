"Cresce l'attenzione della giunta nei confronti dei nostri amici a quattro zampe", approvata mozione di Pisa al Cento

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PisaToday

È l’inizio di un percorso più ampio che si pone l’obiettivo di mappare le zone maggiormente frequentate dai cani, in modo da dotarle dei servizi necessari, quali cestini, sacchetti, cartellonistica dedicata e aree sgambatura, con una attenzione particolare al litorale e al centro storico.

Il numero di amici a quattro zampe che entrano a far parte delle famiglie Pisa si attesta intorno a circa 1.000 nuovi cuccioli all’anno (negli ultimi 6 anni). L’anagrafe canina stima in 10.321 unità la popolazione canina attualmente presente nel nostro comune.

Sono numeri importante - afferma Amanuel Sikera, che ha esposto la mozione durante lo scorso Consiglio - che impongono un’attenzione crescente. Dobbiamo agevolare i cittadini virtuosi, responsabilizzare tutti i proprietari dei cani, aumentando il livello di attenzione e di cura nei confronti dei nostri amici animali - prosegue il consigliere di Pisa al Centro -. Per questi motivi abbiamo pensato di iniziare un percorso che comprenderà anche altre misure oltre a quelle appena adottate: stiamo pensando ad un app da realizzare in sinergia con il servizio veterinario della asl, il cui accesso sarà consentito a tutti i proprietari, a partire dal momento in cui registreranno i propri cani, con l’istallazione del chip.

Così rimarranno informati su tutte le questioni rilevanti (vaccini, profilassi, eventuali pericoli, ma anche iniziative ludico/motorie, ecc..) e avranno l’opportunità di accedere a servizi dedicati. La presenza di tanti cani è un dato molto positivo, se pensiamo agli effetti benefici che gli animali domestici hanno nei rapporti affettivi, in termini psicologici ed affettivi, ma dobbiamo allo stesso tempo garantire il decoro della città.

Con queste misure vogliamo contemperare tutti gli interessi in gioco: il benessere degli animali e la loro tutela, il senso civico dei nostri concittadini e il mantenimento della pulizia delle strade e del verde pubblico - conclude Sikera.

Pisa al Centro incassa anche il sostegno di Fratelli d’Italia, che per il tramite della consigliera Alessandra Orlanza, ha offerto il proprio supporto operativo nell’approfondimento delle misure attuare. Del tutto assenti dal dibattito le opposizioni : ci dispiace che anche nell’ultima riunione del consiglio non abbiamo potuto ricevere alcun suggerimento utile dalle minoranze, le quali arroccandosi su un cavillo procedurale, hanno trovato un pretesto per abbandonare la seduta, dimostrando per l’ennesima volta di non aver interesse a risolvere i le questioni importanti per la nostra città.