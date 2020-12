Crisi Ids in Consiglio Comunale: approvata mozione contro gli esuberi

Non ci sono certezze per 16 lavoratori del sito pisano della Ids, azienda da mesi in crisi e attenzionata anche dalle forze politiche regionali. Nello scorso Consiglio Comunale di Pisa è stata approvata all'unanimità una mozione di Diritti in Comune che esprime solidarietà agli impiegati e chiede tutele sul fronte occupazione.

I posti di lavoro a rischio sono 50 in Italia, quindi il 24% dei dipendenti è localizzata a Pisa. L'assemblea quindi esprime preoccupazione in quanto "ad oggi - si legge nella mozione - la società non ha presentato un piano industriale per valutare il futuro della azienda e dei suoi lavoratori e lavoratrici dopo la cessione di ramo d’azienda della primavera 2019".

Il Consiglio Comunale quindi "auspica che non vi sia alcun esubero e che siano garantiti tutti gli attuali livelli occupazionali; auspica che la società espliciti rapidamente gli interessi manifestatisi da parte di soggetti interessati all’acquisto dell’azienda; impegna il Sindaco ad attivarsi urgentemente, anche presso la Regione Toscana, per aprire un tavolo di confronto con tutte le parti coinvolte per risolvere positivamente la vertenza a partire da una verifica del piano industriale e finanziario che sia credibile e in grado di porre rimedio ad una situazione di così grave incertezza per i lavoratori e le lavoratrici".