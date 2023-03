+Europa: Cristina Bibolotti nella direzione nazionale del partito

Cristina Bibolotti, consigliere comunale a Cascina, è entrata a far parte, unica toscana, della direzione nazionale di +Europa.

Nel fine settimana del 24-26 febbraio infatti si è tenuto il terzo Congresso nazionale di +Europa. Il Congresso ha visto rinnovare i vertici del partito di Emma Bonino con la nomina di Riccardo Magi a segretario, Carla Taibi a tesoriera e Federico Pizzarotti a presidente.

"È per me una enorme soddisfazione essere entrata nella Direzione nazionale, un riconoscimento che implica grandi responsabilità ma che dà tanti stimoli che non vedo l'ora di raccogliere - sottolinea l'avvocato Bibolotti - fin dagli albori ho sostenuto il progetto di Federico Pizzarotti e della lista Energie Nuove (divenuta Energie Libere in fase congressuale) che poi è risultata la più apprezzata e votata. Ci sono tutte le basi per dare nuovo impulso alla vera alternativa liberale nel nostro paese. Spero quindi che il dialogo per giungere ad un vero polo liberal-democratico si faccia sempre più serrato e veda +Europa protagonista. La nostra storia e le nostre regole interne democratiche credo siano la vera alternativa e valore aggiunto in tale campo. Farò di tutto per rendere il progetto concreto e già nei prossimi mesi avremo modo di costruire e ricostruire anche sul territorio”.