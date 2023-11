Maltempo, Ziello: "Infrastrutture idrauliche mai realizzate e mancata allerta rossa"

Dopo il terribile alluvione che ha colpito la Toscana lo scorso 2 novembre, in seguito ad una forte ondata di maltempo, si alzano le polemiche politiche sulla gestione dell'emergenza e del territorio da parte della Regione Toscana. Ad attaccare l'operato del governatore Eugenio Giani è il deputato della Lega Edoardo Ziello.

“La Toscana è stata messa in ginocchio dal maltempo, si contano vittime e danni su ampie porzioni del territorio regionale. È evidente che abbiamo pagato lo scotto non solo della violenza della tempesta Ciaran, ma soprattutto dell’assenza di tutte quelle infrastrutture idrauliche che la Regione, negli anni, non ha mai realizzato e che avrebbero potuto ridurre l’impatto dell’evento oltre alla mancata emanazione di un’allerta meteo rossa - sottolinea Ziello - penso ad esempio ai 57 interventi finanziati con 144 milioni per la messa in sicurezza idrogeologica dell’area colpita proprio in questi giorni che, in gran parte, non sono stati ancora realizzati o completati".



"L’assenza di infrastrutture adeguate alla mitigazione del rischio idrogeologico è la motivazione principale del disastro che abbiamo vissuto in questi giorni - prosegue Ziello - a Marina di Pisa, ad esempio, le dighe foranee progettate e realizzate dalla Regione Toscana contro il parere delle istituzioni locali e dei cittadini che le richiedevano rialzate e non soffolte non sono state in grado di contenere la mareggiata che, come previsto, ha travolto l’abitato, portando fango, acqua e detriti all’interno di case ed esercizi commerciali. A fronte della gestione alquanto discutibile di Ciaran da parte di Regione Toscana, la nomina di Eugenio Giani come commissario delegato è un vero schiaffo alla popolazione e ai sindaci anche del suo stesso partito che si sono lamentati della sua conduzione. Proprio per questi motivi ci opporremo alla sua nomina a commissario straordinario”.

“La Toscana conta vittime e danni per centinaia di milioni. Sentire oggi Eugenio Giani difendersi sui colori dell’emergenza quando da presidente di Regione non è stato in grado di pianificare interventi sul territorio capaci di gestire o comunque mitigare i rischi che il maltempo può produrre è assurdo - rincara la dose la deputata toscana della Lega Elisa Montemagni - serviva maggiore incisività e tempestività nella gestione di questa emergenza. Il fallimento di Giani nel suo ruolo di governatore è eclatante. Fondi rimasti fermi, 57 opere non realizzate o portate avanti con lentezza o tardivamente proprio nelle zone colpite: se oggi la Toscana è in ginocchio lo si deve a chi poteva fare, e invece non si è dimostrato all’altezza”.