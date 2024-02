Continuano ad attirare critiche le parole del deputato leghista e consigliere comunale di Pisa Edoardo Ziello, che alle prime notizie delle cariche della Polizia alla manifestazione degli studenti di oggi, 23 febbraio, ha commentato in mattinata i fatti affermando cose come: "Corteo strapieno di gente incappucciata che inveiva contro le stesse forze dell'ordine" e che i manifestanti "hanno tenuto dei comportamenti incompatibili con il normale senso civico e verso la storia della nostra città".

Paolo Bertolozzi, coordinatore nazionale Giovani Comunisti/e, e Valerio D'Amato, coordinatore Giovani Comunisti Pisa: "Dopo le sconcertanti immagini che hanno mostrato la violenza e la brutalità della Polizia di Stato nei confronti degli studenti e delle studentesse, di cui molti minorenni, che stamattina sono scesi in piazza per chiedere lo stop al genocidio che sta avvenendo in Palestina, è arrivato il commento del Deputato della Lega Edoardo Ziello il quale ha elogiato l’operato della Polizia ed ha invocato denunce e daspo per i presenti alla manifestazione, affermando che le forze dell’ordine abbiano protetto la comunità da fantomatici incappucciati (di quali incappucciati stia parlando è un mistero) svolgendo, e qui citiamo alla lettera 'un lavoro impeccabile'. Manganellare degli studenti disarmati e con le mani in alto è impeccabile? Stringere il corteo tra due cordoni di polizia cercando attivamente lo scontro è impeccabile? Trattenere uno studente per la giacca per manganellarlo meglio è impeccabile? Tutte queste cose sono impeccabili solo se il proprio modello di società è quello della repressione del dissenso.

Chiediamo quindi al deputato Ziello di ritirare queste affermazioni vergognose e lesive della dignità di tanti giovani che sono scesi in piazza per manifestare per la più giusta delle cause, quella per la fine di un genocidio".

La consigliera regionale Alessandra Nardini: "L'On Ziello ha guardato le immagini delle cariche contro le studentesse e gli studenti o una sorta di automatismo robotico salviniano lo induce a parlare senza cognizione di causa? In quel video non ci sono incappucciati o soggetti armati, ma solo delle studentesse e degli studenti delle scuole superiori, disarmati, che vengono respinti e presi a manganellate. Con la solita retorica vuota prova a ridurre tutto a chi sta con le forze dell'ordine, come se fosse questo il punto e, anziché chiedere l'accertamento della verità, chiede incredibilmente un daspo per quelle ragazze e quei ragazzi. Un parlamentare in carica, di fronte a quanto accaduto, dovrebbe essere il primo a pretendere che venga fatta chiarezza, che siano definite le responsabilità. Oppure dobbiamo pensare che per Ziello debba diventare la norma che nel nostro Paese le manifestazioni siano gestite a manganellate? Dalle sue parole emerge assoluto conformismo a un'idea puramente repressiva della gestione dell'ordine pubblico, un'idea estremamente pericolosa se manifestata da un rappresentante delle istituzioni".