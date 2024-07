Volterra, Potenti (Lega): "Ministro Sangiuliano attento alla situazione delle mura, il Comune faccia stima per il restauro"

Il senatore toscano della Lega Manfredi Potenti informa circa una sua interlocuzione con il Ministero della Cultura Gennaro Sangiuliano in merito al recupero delle mura di Volterra, crollate lo scorso 5 maggio. "Il Ministero della Cultura da me interpellato per tramite dell'Ufficio di Gabinetto del Ministro, ed anche attraverso un'interlocuzione avuta con il Ministro Gennaro Sangiuliano - scrive in una nota - conferma la massima attenzione per Volterra. Quanto già espresso ed anticipato due mesi fa dalla sottosegretario Lucia Borgonzoni nell'immediatezza del crollo delle mura è motivo di ulteriore certezza. E' interesse dello scrivente e, come promesso agli amici della Coalizione Volterra civica, c'è la volontà di invitare il Ministro della Cultura il quale, in attesa della stima sui precisi costi di restauro ricostruttivo del tratto di mura cadute presso porta San Felice, avrà anche l'occasione di monitorare lo stato di avanzamento dei lavori di scavo dell'anfiteatro romano. Attendiamo quindi che il Comune fornisca rapidamente una perizia o una progettualità preliminare con la stima dei costi per attivare i fondi ministeriali. Vogliamo far sentire ai cittadini di Volterra la vicinanza dello Stato, ma dobbiamo anche chiedere all'amministrazione comunale un costante monitoraggio delle Mura e delle fragilità monumentali che una città complessa come Volterra può presentare. Tutte le istituzioni debbono fare la propria parte, per competenza e ruolo".