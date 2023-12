Potere al Popolo sugli allagamenti a Marina di Pisa

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PisaToday

Oggi come ieri, non è cambiato nulla. È passato un mese dalla mareggiata che ha messo in ginocchio Marina di Pisa ed oggi, dopo un'altra giornata di forte vento, le strade del paese tornano ad allargarsi e con loro le case e le attività. Dopo le passerelle di Conti e Giani durante le giornate critiche della volta scorsa e dopo un'assemblea cittadina nella quale sia il centrodestra, per il Comune che il centrosinistra per quel che riguarda la regione, non hanno preso alcun impegno concreto nei confronti degli abitanti e dei commercianti di Marina, ad oggi non è cambiato niente ed abbiamo ancora una volta l'acqua del mare che invade strade e cantine ed i "sassi" che invadono il lungomare. Basta promesse! Servono azioni concrete, contro il rischio che Marina finisca sott'acqua.