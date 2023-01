Darsena Europa e "sabbiodotto": se ne parla in Commissione con le autorità competenti

I pericoli per il litorale pisano a causa della Darsena Europa, il megaprogetto di ampliamento del Porto di Livorno, saranno al centro della Commissione Urbanistica convocata per domani, giovedì 26 gennaio, dalle ore 17. Prevista la diretta streaming. La richiesta è stata avanzata dal consigliere Francesco Auletta (Dirtiiti in Comune).

Saranno presenti i rappresentati dell’Autorità del Sistema Portuale del mar Tirreno Settentrionale, tra i quali il commissario Luciano Guerrieri, il sub-commissario Roberta Maccii e il Rup (il responsabile unico del procedimento) della Darsena Europa, Enrico Pribaz.

Si discuterà, in particolare del cosiddetto "sabbiodotto", una specie di tubo che dovrebbe prelevare i sedimenti derivanti dallo Scolmatore (e non solo) e portarli per il ripascimento sul litorale pisano a compensazione dell’erosione delle spiagge del nostro litorale a causa della stessa Darsena Europa.