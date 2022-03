Degrado all'ex palazzo della Provincia di Pisa: "Promesse non mantenute e situazione indecorosa"

Il degrado all'ex palazzo della Provincia di Pisa torna l'osservato speciale del consigliere regionale della Lega Elena Meini: "Oltre un anno fa - scrive in una nota - avevo redatto un’interrogazione in cui chiedevo lumi riguardo alla precaria condizione dell'ex palazzo della Provincia a Pisa e la risposta avuta prevedeva una sorta di cronoprogramma di lavori che, ci pare, non abbiano fatto alcun significativo progresso. Sia la stessa Provincia che la Regione (quest'ultima ha avuto la struttura in uso gratuito per trent'anni) non si sono certo, dunque, affannate per trovare un'adeguata soluzione e le condizioni di degrado dell'area sono, purtroppo, sotto gli occhi di tutti".

"Ci auguriamo - conclude - che non si attivi, dunque, un odioso, quanto improduttivo rimpallo di responsabilità fra i due Enti che trascinerebbe ulteriormente nel tempo la risoluzione della palese problematica. Insomm, dalla risposta a noi pervenuta a firma direttamente del Presidente Giani, datata gennaio 2021, non ci sembra che la criticità sia stata minimamente risolta; sarebbe, dunque, il caso, finalmente, di muoversi?".