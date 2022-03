Degrado sulla Bigattiera, Di Gaddo (Pd): "Quando verranno sistemati i marciapiedi?"

La stagione estiva si avvicina, ma strade del litorale hanno marciapiedi sconnessi e degradati. Lo segnala, con un'attenzione particolare, la consigliera comunale Pd Benedetta Di Gaddo, parlando di tratti della Bigattiera a Tirrenia e di alcune strade che intersecano la via come via dei Mughetti, via degli Allori e via delle Selvastrelle. Tutte strade, tra l'altro, interessate alla nuova pista ciclabile che collegherà proprio Marina di Pisa a Tirrenia.

La consigliera e vicepresidente del Consiglio Comunale ha così promosso oggi, 6 marzo, un'interrogazione urgente al sindaco Conti. Scrive: "Tenuto conto del degrado in cui versano i marciapiedi della via Bigattiera nella parte che dal Camping Village St. Michael arriva fino alla rotatoria di fronte al Bagno Lido, nonché dei marciapiedi delle strade traverse tra cui via degli Allori, via Selvastrelle, con particolare riguardo a via dei Mughetti e tenuto conto che tali tratti di strada sono particolarmente frequentati soprattutto nel periodo estivo dai tanti turisti che intendono raggiungere a piedi le strutture balneari situate lungo la via Litoranea e che lungo la via Litoranea è sita la nuova pista ciclabile e che pertanto l’intervento sui marciapiedi limitrofi potrebbe garantire una riqualificazione complessiva dell’intera area, chiedo di conoscere se sussista o meno un progetto di riqualificazione dell'area di via della Bigattiera e delle strade limitrofe. Qualora non sia stato ancora redatto alcun progetto, chiedo di sapere se questa amministrazione ritenga importante la riqualificazione della suddetta area ed in caso affermativo chiedo di sapere con quali tempistiche intenda progettare e realizzare il progetto".