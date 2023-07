In un video pubblicato sulla propria pagina Facebook, il consigliere di opposizione a Pontedera Matteo Bagnoli ironizza esordendo con "buone le more, peccato che io non sia in un bosco", per manifestare una situazione di incuria presso il parcheggio de La Rotta.

"Mi ero ripromesso di non intervenire più sul problema del degrado che dilaga nella nostra città - afferma un tema che è una costante ed è venuto a noia, ma dopo l’appello dei cittadini de La Rotta uscito sui quotidiani non potevo restare indifferente. Anche io voglio rivolgere un appello al Sindaco e alla sua Amministrazione: invece di fare il giro delle frazioni e raccontare il vostro libro di favole e sogni che non siete riusciti a realizzare in quattro anni, provate a svolgere l’ordinaria amministrazione. Temo, tuttavia, che questi anni siano stati la dimostrazione che non siete in grado nemmeno di fare l'ordinario".