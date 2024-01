Buca e sporcizia in piazza della Libertà a Terricciola: presentata un'interrogazione

"Piazza della Libertà a Selvatelle, una delle piazze principali del nostro Comune che rappresenta un luogo di aggregazione e di transito per tutta la nostra comunità, da settimane presenta delle criticità ed evidenti pericoli per l’incolumità pubblica". E' il grido di allarme del gruppo consiliare Terricciola Sicura.

"Infatti, parte della piazza in questione risulta priva di ogni tipo di manutenzione ordinaria e straordinaria, non solo è molto sporca ma presenta da oltre dieci giorni una buca nella zona tra la piazza e il marciapiede di via Volterrana. La buca creatasi non è né recintata né segnalata, rappresenta dunque un serio pericolo per l’incolumità dei cittadini" sottolineano dal gruppo di opposizione.

"Per questo motivo, abbiamo presentato un’interrogazione consiliare. Al sindaco chiediamo: cosa si aspetta a provvedere per pulire e mettere in sicurezza immediatamente la piazza nel rispetto delle normative vigenti in materia di sicurezza e salute pubblica?" concludono da Terricciola Sicura.