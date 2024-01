Auto vandalizzate e strade come orinatoi a Pontedera: "Videosorveglianza e più controlli delle forze dell'ordine"

"Ancora una volta, Pontedera si trova al centro di una triste vicenda di degrado urbano e microcriminalità. Martedì mattina (9 gennaio), i cittadini al loro risveglio hanno trovato un quadro deprimente: auto danneggiate, strade trasformate in orinatoi a cielo aperto e vetri sparsi ovunque. Una totale assenza di controllo nel cuore della nostra città, tra via Mameli, via Stefanelli e le strade limitrofe". A riportare l'accaduto sono i consiglieri comunali di Fratelli d'Italia Matteo Bagnoli e Franco Valleggi.

"Il malcontento della cittadinanza è molto forte, tanto che i cittadini avevano già sottoscritto una petizione rivolta al sindaco Franconi, chiedendo azioni immediate per contrastare questa emergenza. Tuttavia, la richiesta di installare sistemi di videosorveglianza o incrementare la presenza delle forze dell'ordine è stata ignorata, confermando una volta di più la sordità dell'amministrazione di fronte alle esigenze della comunità - sottolineano i due consiglieri di Fdi - il sindaco non può più voltarsi dall'altra parte di fronte a questi continui episodi e alle richieste pressanti della sua stessa comunità".

"Fratelli d'Italia si fa portavoce della frustrazione e della preoccupazione dei pontederesi. Pertanto, chiediamo un intervento urgente e deciso per ristabilire l'ordine, la sicurezza e il decoro nelle strade della città - concludono - l'appello è chiaro: Pontedera merita rispetto, sicurezza e un'amministrazione all'altezza delle sfide che la città sta affrontando. Il momento di agire è ora, anzi, è già troppo tardi, esortiamo l’amministrazione a potenziare i sistemi di videosorveglianza nella zona o a richiedere maggiori controlli delle forze dell’ordine".