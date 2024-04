"Aggrediti dai centri sociali": denuncia della destra universitaria, solidarietà dalla destra politica

"Questa mattina due militanti di Azione Universitaria sono stati aggrediti al Polo San Rossore durante un banchetto elettorale. I soliti delinquenti dei centri sociali hanno distrutto il banchetto e rubato vari gadget destinati alla campagna elettorale". Esordisce così un comunicato diffuso nel pomeriggio di ieri, 29 aprile, da Azione Universitaria Pisa, movimento studentesco di destra, firmato dalla dirigente Annalisa Maggi e dal responsabile di Ateneo Gregorio Banti. Presso l'Ateneo pisano, i prossimi 7, 8, 9 e 13 maggio, si terranno le elezioni delle rappresentante studentesche nei vari organi universitari, valide per il biennio 2024-2026. I rappresentanti siederanno: nel Senato Accademico, nel Consiglio di Amministrazione, nel Consiglio Studentesco, nel Comitato Unico di Garanzia, nei Consigli di dipartimento, nei Consigli dei corsi di studio e nel Consiglio Territoriale degli Studenti.

La campagna elettorale è quindi nel vivo. "Come loro solito, con violenza volevano impedirci di fare campagna elettorale - insistono i rappresentanti di Azione - e se pensano di intimorirci hanno proprio sbagliato: noi andremo avanti più forti di prima. Non saranno certo pseudo studenti che all'Università tutto fanno fuorché studiare ad intimorirci. Speriamo che le altre associazioni universitarie condannino inequivocabilmente il gesto". In merito alla dinamica dell'aggressione, la nota prosegue con le dichiarazioni del presidente di Azione Universitaria Nicola D'Ambrosio, e di Matteo Zoppini, membro dell'esecutivo nazionale: "E' stata una vera e propria aggressione organizzata: in 10 contro 2. I soliti noti dei centri sociali continuano indisturbati ad usare violenza contro chiunque non la pensi come loro. Non è tollerabile questo clima di vera e propria violenza nelle Università, alimentato sempre e solo dai soliti collettivi. Intervenga il Rettore con parole di condanna nette ed inequivocabili e allontani i violenti dell'Università".

Azione Universitaria è nell'area Fratelli d'Italia. A denunciare l'episodio, insieme ad Azione, è Gioventù Nazionale Pisa, movimento giovanile del partito della premier Giorgia Meloni. Su Instagram, Gioventà Nazionale Pisa riporta che "già dalla mattina, i ragazzi di Azione Universitaria sono stati tenuti sotto controllo da coloro che hanno effettuato, più tardi, l'aggressione. Circa 5 di questi, verso le 11.30 del mattino, hanno accerchiato il banchetto e altre 3 avevano il compito di fare il 'palo': hanno distrutto e rubato il banchetto con annessi tutti i gadget del movimento universitario".

Il caso diventa politico: la solidarietà di Fratelli d'Italia e Lega

A dare risalto alla vicenda sono gli interventi degli esponenti politici di Fratelli d'Italia e Lega. Il coordinatore comunale FdI e consigliere regionale Diego Petrucci, con il capogruppo FdI in Consiglio comunale Maurizio Nerini, riportando l'episodio, parlano in una nota di un'azione di "squadristi di sinistra", "facinorosi che successivamente avrebbero interrotto le lezioni universitarie per rivendicare l'azione e spiegare di aver agito per 'tappare la bocca ai fascisti'. L'episodio lascia sbigottiti e ci auguriamo che le autorità individuino gli autori dell'aggressione, intanto esprimiamo la massima solidarietà agli studenti di Azione Universitaria rimasti coinvolti".

Poi l'annuncio: "Assieme all'onorevole Alessandro Amorese incontreremo il Prefetto al quale chiederemo di prendere seri provvedimenti una volta individuati gli aggressori. La vicenda sarà anche oggetto di un'interrogazione parlamentare. Non permetteremo che si torni al clima che si respirava nelle nostre Università 30 anni fa, quando si riteneva che solo alcuni avessero il diritto di esprimere la propria opinione. Un clima che fa comodo solo alla sinistra e il Pd che si dichiarano sempre pronti a stare con gli studenti che scendono in piazza senza se e senza ma! Ci aspettiamo che dal Pd arrivi la massima solidarietà agli studenti brutalmente aggrediti questa mattina e ci auguriamo una netta presa di posizione anche dal Rettorato e da tutti i professori".

"Massima vicinanza" è stata espressa dalla parlamentare europea della Lega Susanna Ceccardi: "Serve tolleranza zero nei confronti di questi soggetti violenti e antidemocratici che si permettono persino di interrompere le lezioni universitarie per rivendicare le loro malefatte. Mi auguro che gli autori di questo ennesimo gesto vergognoso vengano individuati e puniti quanto prima e che i partiti di sinistra prendano immediatamente le distanze da loro e ne condannino l'azione senza se e senza ma".