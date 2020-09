Rollo vs Di Maio, pace fatta: il ministro telefona al sindaco

Pace fatta tra il sindaco reggente di Cascina Dario Rollo e il ministro degli Esteri Luigi Di Maio, 'bacchettato' dal primo cittadino per aver mancato il saluto istituzionale sabato scorso quando l'esponente del Governo ha fatto tappa a Cascina per sostenere la candidatura alla Presidenza della Regione di Irene Galletti (M5S).

"Ringrazio il Ministro Luigi Di Maio per la Sua cortesia e la Sua attenzione verso la nostra città - scrive infatti Rollo sulla sua pagina Facebook - il Ministro Di Maio mi ha telefonato poco fa dispiaciuto per il nostro mancato saluto istituzionale sabato scorso a Cascina. Mi ha spiegato di essere stato informato in maniera poco dettagliata della mia presenza istituzionale, per porgere il benvenuto da parte delle cittadine e dei cittadini, e ha accettato l’invito che gli ho rivolto a nome della città per tornare presto a visitare Cascina".