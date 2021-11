'Ombre nere sull'Europa': incontro con accademici ed esperti a Putignano

Mfe, Anpi e Arci, insieme ad altre organizzazioni ed istituti, promuovono la serata a tema 'La via da percorrere' partendo da un incontro-dibattito venerdì 5 novembre alla Casa del popolo di Putignano. A seguire cena popolare e quiz a premi sull'argomento 'Europa e Resistenza'. Discutere dei fenomeni contemporanei ed attuali dei movimenti fascisti e conseguenti risposte antifasciste non solo in Italia ma anche in Europa, per mettere a fuoco un fenomeno complesso affrontandone cause e conseguenze, di cui di solito si parla solo in ottica nazionale, sarà al centro della serata 'La via da percorrere' (in riferimento al Manifesto di Ventotene a 80 anni dalla redazione), in programma venerdì 5 novembre.

L'evento è organizzato dal Movimento federalista europeo (Mfe), l'Associazione nazionale partigiani d'Italia (Anpi) e il circolo Arci di Putignano presso la Casa del popolo in piazza XXV aprile. Tra i promotori della serata, oltre a Mfe, Anpi e Casa del popolo: la Domus Mazziniana, la Gioventù federalista europea (Gfe), l'Associazione mazziniana italiana (Ami), il Comitato pisano per la storia della Resistenza e la società contemporanea (Costoresco), Rosa Bianca e Arci.

Il via alle ore 18.30, con l'incontro di approfondimento 'Ombre nere sull'Europa'. Dopo i saluti del segretario Mfe Toscana Andrea Bianchi e della presidente Arci comitato di Pisa Stefania Bozzi, interverranno (anche con supporti multimediali) sul fascismo come problema europeo: il ricercatore dell'Università di Trieste Gianluca Piccolino, sulle 'Nuove destre in Europa: ideologia, organizzazione e rischi per la democrazia'; Pietro Finelli della Domus Mazziniana, sul tema 'Europa e anti-Europa. L'Antifascismo come lotta per la civiltà, da Giustizia e Libertà al Manifesto di Ventotene'; Urbano Tocci della Rosa Bianca, sul 'Disallineamento tra le politiche italiane ed europee: una scommessa azzardata?'. Le conclusioni saranno a cura del presidente Anpi Toscana Bruno Possenti, modera la segretaria Mfe Pisa Valentina Ghelardi.

Alle ore 20 cena popolare (primo, secondo, dessert, pane, acqua e vino a 16 euro): menù di carne con pasta al ragù, salsicce all'uccelletto, tiramisù o menù vegano-vegetariano con pasta al pesto di pomodori secchi, torta salata e dolce; menù bambini a richiesta. Prenotazione via web al link forms.gle/aFdPTM54EzSD8rw6A o al numero 340 5662913. Eventuali aggiornamenti sono reperibili sull'evento Facebook 'Ombre nere sull'Europa - La via da percorrere'. Parte dell'incasso sarà devoluto a sostegno delle attività di Anpi e Mfe. La serata proseguirà poi con il gioco a quiz (con premi) su 'Europa e Resistenza'. Nei locali del circolo è presente lo spazio giochi per bambini. Ingresso con Green Pass.