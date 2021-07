'Partito, partiti: critiche e proposte': dibattito social sul futuro del Partito Democratico

Un salto di qualità nella politica e una proposta forte per le Agorà di Enrico Letta. 'Progressisti in cammino' affronta di petto il problema dei problemi, quello del partito e dei partiti, in un dibattito, giovedì 15 luglio, ore 18.30, sulla pagina facebook di Progressisti in cammino, con intellettuali di spicco. Sarà Marco Filippeschi, che ha coordinato il tavolo regionale PIC sui partiti, a discutere con Nadia Urbinati, docente di Teoria politica alla Columbia University, e Luciano Bardi, docente di Scienza politica all’Istituto Universitario Europeo, con la conduzione di Cristiana Torti.

Cosa sono oggi i partiti e come si affronta il tema della rappresentanza in un momento di disgregazione molecolare della democrazia? Soprattutto, il Pd è ancora un partito o è la somma di gruppi di potere ristretti che decidono linee politiche e cariche senza una reale discussione che coinvolga gli iscritti? Riuscirà Enrico Letta, con le Agorà, a smontare questo meccanismo perverso?