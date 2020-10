Diego Petrucci eletto nell’ufficio di presidenza del Consiglio regionale della Toscana

Dopo la grande soddisfazione per l'elezione in Consiglio regionale, per Diego Petrucci è arrivata, già alla prima seduta, un altro autorevole riconoscimento, ossia l’elezione a componente dell’ufficio di presidenza del Consiglio regionale della Toscana. “Un ruolo importante e centrale che aumenta ancora di più l'impegno e la mia responsabilità di consigliere. Ringrazio tutto il Consiglio regionale ed in particolar modo i colleghi consiglieri di Fratelli d’Italia, della Lega e di Forza Italia per la fiducia”, queste le prime parole di Petrucci appena eletto.

